Умерла вокалистка фолк-группы The Seekers Джудит Дарем

На 80-м году жизни скончалась австралийская джазовая певица, вокалистка фолк-группы The Seekers Джудит Дарем. Об этом сообщила 6 августа газета The Guardian.

По данным издания, певица скончалась вечером 5 августа в центре паллиативной помощи в Мельбурне из-за осложнений, вызванных хронической болезнью легких.

Джудит Дарем родилась 3 июля 1943 года. Ее певческая карьера началась в возрасте 18 лет. С 1963 по 1968 год она была вокалисткой группы The Seekers. После ухода из группы она занялась сольной карьерой.

The Seekers вышли на популярность международного уровня благодаря таким хитам, как I’ll Never Find Another You, The Carnival is Over, A World of Our Own и Georgy Girl.