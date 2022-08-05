В Брянске пройдут рейды по выявлению пешеходов-нарушителей

Сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативно-профилактические мероприятия по выявлению пешеходов-нарушителей в Брянске. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Контроль за пешеходами будет усилен с 8 по 9 августа.

3 августа стало известно, что в Самаре нарушитель, управляя автомобилем ВАЗ-2109, выехал на газон, где совершил наезд на двух девушек 1995 и 1997 годов рождения, а затем, продолжив движение, сбил мужчину 1990 года рождения. После этого водитель скрылся с места ДТП. Пострадавшие были доставлены в больницу с серьезными травмами. По данным «Известий», мужчина получил переломы, одна из девушек едва не лишилась нижних конечностей, а вторая впала в кому.