В Орловской области загорелся жилой дом

Пожар в жилом доме произошел в Орловской области. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 4 августа, на улице Гагарина в поселке Копна. На момент приезда пожарных из-под кровли здания шел густой дым. В результате выгорела стена одной из комнат на площади 5 кв. м.

Дом удалось спасти. В результате пожара никто не пострадал. Причины устанавливаются.

Ранее, 3 августа, сообщалось, что в Орске (Оренбургская область) при пожаре в пятиэтажном многоквартирном доме были спасены девять человек.