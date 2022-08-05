Президентский проект станет доступен в приложении соцсети ЯRUS

Социальная сеть ЯRUS запускает новый проект совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей». Об этом сообщила пресс-служба компании.

26 конкурсов, проектов и олимпиад опубликованы в мобильном приложении соцсети. Среди них — известный флагманский проект президентской платформы, конкурс для управленцев «Лидеры России».

Участники получают возможность пройти комплексную оценку профессиональных компетенций, получить индивидуальный план развития, познакомиться лично с руководителями крупных компаний и вступить в сообщество лучших управленцев.

«"Россия страна возможностей" — важная президентская платформа, которая меняет жизни россиян к лучшему. Мне, как участнику и победителю первого сезона Всероссийского конкурса "Лидеры России", особенно приятно сотрудничество с этой площадкой, ведь социальная сеть ЯRUS создана для того, чтобы каждый житель нашей страны получил возможности общения, взаимодействия, самореализации в виртуальной среде», — прокомментировал Иван Добровольский, руководитель проекта ЯRUS.

Также пользователи ЯRUS смогут принять участие во Всероссийском конкурсе «Начни игру», призванном объединить молодых разработчиков игр, дизайнеров, гейм-дизайнеров, программистов и всех тех, кто хотел бы начать свою карьеру в геймдеве.

Дополняет это направление «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Это серия хакатонов, чемпионатов и образовательных мероприятий, которые проводятся на всей территории нашей страны для молодых специалистов и студентов, а также создания решений на основе IT для бизнеса и государственного сектора.

На сегодня более15 млн человек из всех регионов России и 150 стран мира стали участниками проектов государственной платформы. С приходом в приложение ЯRUS ресурс «Россия — страна возможностей» станет еще более популярным, так как аудитория социальной сети составляет уже более 6 млн пользователей.

В перспективе команда ЯRUS планирует запустить совместный образовательный проект для талантливой молодежи в сфере IT- технологий и социальных коммуникаций.