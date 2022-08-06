Малость теории

Эксперты АНО «Институт исследования проблем современной политики» предложили расширить обязательный минимум практических занятий в автошколах. Инициативу направили министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

В среднем на обучение будущих водителей выделяется 180 часов: 130 отводится на теорию и около 50 или чуть больше — на практику. Конечно, в современных условиях это катастрофически мало. Получить все необходимые навыки вождения за такое время невозможно. Инициатива «на бумаге» выглядит правильной, но на практике главным препятствием к ее реализации будут деньги.

Идея реформировать программу автошкол не нова. Еще в 2021 году эксперты «Движения без опасности» представили свой взгляд на обучение будущих водителей. Их программа была максимально приближена к стандартам высшего образования. Разработчики поделили процесс на модули и представили тесты на «умение читать дорогу», которые должны научить будущего водителя быстро и правильно реагировать на аварийные ситуации. Часы обучения, по задумке экспертов, должны были сократить до 140 — за счет того, что значительную часть теории клиенты автошкол осваивали бы самостоятельно. В то же время количество часов на практику в этом проекте реформы не затрагивалось.

Казалось бы, увеличьте время практической части и всё, дайте будущим водителям дополнительный час хотя бы, а еще лучше — десять. Но здесь и кроется главная проблема при изменении программы автошкол: время — деньги. Стоимость обучения на категорию «В» составляет около 30 тыс. рублей. В эту цену входят зарплаты преподавателей, инструкторов и обслуживание машин. По словам экспертов, даже увеличение времени работы инструктора по вождению на несколько часов поднимет стоимость обучения на 10–20 тыс. рублей.

Инструктор не будет работать бесплатно, а ставка у него почасовая. У любого автомобиля есть свой срок эксплуатации, и увеличение нагрузки на машину его сократит. Машину придется чаще ремонтировать, быстрее менять. А в нынешних условиях ремонт и замена машин — проблема.

Из-за санкций некоторые компании просто ушли с российского рынка, а у тех, кто остался, нарушены цепочки поставок деталей. На отечественный автопром рассчитывать не приходится, потому что сажать неопытных водителей на машины без подушки безопасности и ABS — смертельный приговор.

Наиболее популярные марки автомобилей в школах — Hyundai Solaris и Lada Granta. Первая даже с пробегом стоит от 600 тыс. рублей, а вторая — от 400 тыс. Понятно, что новые будут дороже как минимум в два раза.

Таким образом, если только увеличить количество часов практики, но не внести других изменений, стоимость обучения в автошколах составит 50–60 тыс. рублей. В условиях непростой экономической ситуации это не вариант. Люди не готовы отдавать такие деньги и будут активно искать «левые» варианты получения прав.

Но реформа образовательной программы для водителей действительно необходима. Так что же делать? На мой взгляд, самым логичным будет увеличение количества часов практики за счет теоретических занятий. То есть общее число часов на обучение останется прежним, но объем практических заданий увеличится. Считаю, в этом случае автошколы смогут придерживаться нынешних цен на обучение, а если и повысить их, то совсем незначительно.

Правила дорожного движения вполне можно оставить для самостоятельного изучения. Во-первых, ПДД — не инструкция к ядерному реактору, особых знаний они не требуют, достаточно их выучить наизусть. Во-вторых, каждая автошкола оборудована компьютерами, и проверить то, насколько человек освоил материал, можно с помощью обычных тестов. Педагогу останется лишь объяснить ошибки и ответить на вопросы учеников. В конце концов, в автошколы приходят уже самостоятельные, взрослые люди, которые в силах уделить несколько часов изучению ПДД.

Знание ПДД и умение включать поворотник — важные навыки. Но реальная дорога живет по своим правилам. Вождение — это постоянная практика, как изучение иностранных языков — количество перерастает в качество. Именно поэтому автошколы должны увеличивать часы практики. Инструкторы обязаны учить будущих водителей справляться со стрессом, с аварийными ситуациями. А сделать это можно только при постоянной практике.

Автор — обозреватель «Известий»

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