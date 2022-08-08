Названы лучшие таксисты Москвы

В Москве наградили лучших водителей такси. Первое и второе места заняли водители «Такси-Ритм», третье — водитель «Экспресс-Авто».

В рамках ежегодного конкурса также выбрали лучшего таксиста среди женщин — им стала водитель «ТаксиБизнесКар».

Церемонию награждения, которая состоялась 5 августа, провел Международный Евразийский форум «Такси». На мероприятии присутствовали представители Общественной палаты Москвы, общественного совета Министерства транспорта, профессиональных союзов, руководители таксомоторных и транспортных компаний.

Сам конкурс прошел 29 июля, всего было три этапа: на первом оценивались знания правил дорожного движения, на втором проводилось соревнование по скоростному маневрированию, а на третьем проверялись знания законодательства по таксомоторной деятельности и навыки ориентирования в городе.

Парк транспортной компании «Такси-Ритм» насчитывает более 1700 автомобилей. Все водители с водительскими удостоверениями образца РФ, проходят тщательный отбор.