Актер Джон Стайнер погиб в ДТП

Британский актер Джон Стайнер умер в результате автокатастрофы, ему был 81 год. Об этом сообщило издание Deadline.

Издание сообщило 4 августа, что в городе Ла-Кинте произошло ДТП с участием двух автомобилей. Стайнер скончался в региональном медицинском центре, куда его доставили после аварии.

Джон Стайнер родился 7 января 1941 года в Честере, Англия. Он учился в Королевской академии драматического искусства, выступал с Королевской шекспировской труппой.

Он известен благодаря ролям в фильмах режиссера Лучио Фульчи «Белый Клык» (1973) и «Вызов Белому Клыку» (1974). Также сыграл вампира в «Дракуле в провинциях» (1975).

Из кино артист ушел в начале 1990-х.