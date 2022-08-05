Три машины ветеринарной скорой помощи поступили в Амурскую область

Станции по борьбе с болезнями животных получили автомобили ветеринарной скорой помощи в Амурской области. Транспортные средства направлены в Бурейский муниципальный округ, Константиновский район и Благовещенск.

Благодаря автомобилям «Лада Гранта» специалисты смогут оперативно добираться к заболевшим животным. Также ветеринары будут вести плановый осмотр и вакцинацию животных, пишет ИА PriamurMedia. Машины были закуплены благодаря поддержке областного правительства. Финансирование составило около 3 млн рублей.

«Автопарк стараемся обновлять регулярно, каждый год закупаем по 3–4 новых автомобиля и распределяем их в зависимости от их необходимости и технических характеристик. Например, «Нивы» мы направляли в северные районы, где дороги к некоторым селам оставляют желать лучшего», — отметил начальник управления ветеринарии Приамурья Сергей Самохвалов.

На обслуживании двух районных станций находится по два района.