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Ребенок утонул в реке Уссури в Хабаровском крае

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Группу водолазов привлекли к поискам 12-летнего мальчика, который утонул в Хабаровском крае. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности у водоемов.

Информация о происшествии поступила в МЧС 4 августа. 12-летний мальчик утонул в реке Уссури у села Лончаково в Бикинском районе, пишет Transsibinfo.com. По данным очевидцев, подросток ушел под воду в 5–10 м от берега.

Утром 5 августа на поиски мальчика отправилась группа водолазов поисково-спасательного отряда из села Ракитное, сообщает ИА AmurMedia.

Сотрудники ГИМС напоминают, что детей не следует оставлять у воды без присмотра. Нельзя находиться в воде больше 15–20 минут, так как при переохлаждении могут возникнуть судороги. При попадании в сильное течение не стоит пытаться бороться с ним, необходимо плыть по течению под углом, приближаясь к берегу.

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