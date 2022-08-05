Расфокус фиксации

Автомобилисты уже привыкли к тому, что фото- и видеофиксация на дорогах существует, но четких правил — где и как можно размещать камеры, до сих пор нет. Исправить эту ситуацию предложили в Общественной палате, сформулировали свои рекомендации и отправили их в правительство. Четко прописанные требования к установке камер на дорогах помогут избежать ошибочных штрафов и искусственного создания участков повышенной аварийности, считают авторы документа.

Конечно, идея здравая, так как автолюбители довольно часто страдают от несправедливых штрафов. Но для начала необходимо создать ГОСТ по установке камер фото- и видеофиксации и разобраться с теми людьми, которые зарабатывают на их обслуживании.

Начну с того, что люди часто вынуждены оспаривать штрафы, и процесс этот приносит достаточно много проблем. Во-первых, часто сложности возникают из-за места, где было зафиксировано нарушение. Допустим, человек ездил в Краснодарский край, а сам он из Новосибирской области. Поверьте мне, никто не поедет за 1,5 тыс. рублей в Краснодарский край заниматься оспариванием штрафа. А если привлечь юриста, решение обойдется как минимум в 5 тыс. рублей, поэтому овчинка выделки не стоит.

На эту проблему часто обращают внимание и простые автолюбители и представители политического истеблишмента. Депутаты, члены Совета Федерации часто об этом говорят. Действительно, вопрос с обоснованностью штрафов камер фото- и видеофиксации стоит весьма остро. Но это не значит, что нужно взять и в срочном порядке отменить все камеры. Все-таки и у них есть свои преимущества. А именно: с ними невозможно договориться. В 100% случаев.

Проблема обоснованности штрафов носит региональный характер, а состояние дел и количество жалоб в Краснодарском крае, Москве, Санкт-Петербурге, Кемеровской области или где-то еще может сильно различаться. То есть, сама проблема есть везде, но в зависимости от региона камер либо слишком много, либо слишком мало.



Допустим, те, кто ездил в Краснодарский край, отмечают: «Мы знаем, что нарушили, мы видели, но увидели уже поздно». Но камеры стоят, а самое главное, стоят предупреждающие знаки. Перед каждой камерой фото- и видеофиксации должен стоять знак.

Самая плачевная ситуация со знаками и камерами в Москве и Московской области. Все водители отмечают, что это худший регион. По новому законодательству власти обязаны установить один знак «Фотовидеофиксация» на въезде в город, а все остальные можно не указывать. Напомню, что в столице есть ограничения во дворах от 5, 10 км/ч и ограничения до 100 км/ч на МКАД. Естественно, люди путаются, где какой скоростной режим. Отмена установки знаков «Фотовидеофиксация» привело к еще большим нарушениям, особенно для приезжих.

В нашей стране просто отсутствует ГОСТ по установке камер. Пока этот процесс носит добровольный характер. Конечно, МВД выступает за обязательный ГОСТ. Но в настоящее время установка камер — это целый бизнес, которым занимаются далеко не рядовые специалисты. И навязывать им свои «правила игры» очень сложно. Президент России Владимир Путин уже говорил о необходимости решить вопрос с камерами. Но почему-то все свелось к аппаратам, которые установлены на треногах.

Как решить эту проблему? В первую очередь, необходимо разорвать цепочку между бизнесменами, которые устанавливают камеры и региональными властями. В настоящее время оба этих игрока заинтересованы устанавливать аппаратуру не на опасных участках дорог, а там, где это выгодно. То есть в местах, где очень легко попасть на камеру по причине невнимательности водителя. Тем более, что чем больше техники будет установлено на участке, тем выше вероятность нарушения.

А для того, чтобы закончить этот праздник предпринимателей, необходимо создать ГОСТ, отказаться от контрактов между регионами и установщиками камер и ввести реестр, где будет указана вся техника видео- и фотофиксации. Это необходимо для того, чтобы следить за эффективностью работы техники.

Автор — руководитель координационного совета Федерации автовладельцев России, юрист

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