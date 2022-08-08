Защитить и сохранить

В последние годы российские предприятия значительно преуспели в сокращении производственного травматизма и несчастных случаев на рабочем месте. Не помешали прогрессу в этой сфере ни пандемия, ни экономические сложности. Об этом свидетельствуют как отчеты об устойчивом развитии, представленные российскими промышленниками, так и статистика Министерства труда — например, в период с 2010 по 2020 гг. показатель производственного травматизма со смертельным исходом сократился более чем в 2 раза — с 3244 до 1476 случаев соответственно .

В международной практике для сравнения статистики по производственной безопасности используется показатель LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate) — количество травм с потерей трудоспособности на 200 тыс. рабочих часов. Лидерами в этой сфере принято считать производства, у которых показатель LTIFR находится на уровне 0,2–0,3. В России же на некоторых предприятиях этот показатель зачастую даже ниже.

В En+ Group, в частности, LTIFR в 2021 году составил 0,16, то есть снизился на 24% по сравнению с 0,21 в 2020 году. При этом LTIFR в энергетическом сегменте составил 0,14, что означает снижение на 30%, а в металлургическом снизился до 0,17, что на 19% ниже значения 2020 года (0,20). Снизить травматизм помогло, в том числе, изучение уже накопленного опыта в области охраны труда.

Основной капитал En+ Group — сотрудники, поэтому безопасность является ключевой ценностью компании. Главная стратегическая цель в области безопасности — полностью исключить производственный травматизм и, конечно, случаи со смертельным исходом.

Ведь за сухими цифрами статистики стоят реальные люди и их судьбы, поэтому даже минимальные показатели на самом деле свидетельствуют о трагедиях. Я уверен, что курс на нулевой травматизм должен лежать в основе деятельности всех промышленных предприятий. Для этого на вооружении производств есть и концепция Vision Zero и полный спектр современных технологий.

En+ Group для достижения этой стратегической цели придерживается проактивного и структурированного подхода к управлению вопросами ОТиПБ (охрана труда и промышленная безопасность) и считает ее своей первоочередной задачей. Вопросы здоровья и безопасности охватывают каждый бизнес-процесс и все операции на каждом производственном объекте. Мы тщательно анализируем деятельность наших предприятий, чтобы сделать процедуры более безопасными, сократить и исключить те виды работ, которые могут привести к травмам и повреждениям, в том числе регистрируем все несчастные случаи и инциденты без последствий и своевременно внедряем необходимые корректирующие мероприятия. Сбор и обработка соответствующих данных, а также контроль показателей в области ОТиПБ позволяют находить возможности для улучшения показателей безопасности. Ответственность за них возложена на руководителей направлений Группы.

Пандемия COVID-19 внесла значительные коррективы в работу промышленных предприятий. Мы столкнулись не только с необходимостью обеспечения повышенных мер санитарной безопасности на наших объектах, но и с большей автономностью их операционной деятельности, ослабленной интенсивностью очных контрольных и проверочных мероприятий и аудитов поведенческой безопасности (ПАБ).

В таких условиях чётко прослеживалась зависимость показателей динамики частоты несчастных и инцидентов в сфере промышленной безопасности от уровня зрелости культуры безопасности на конкретном предприятии или в дивизионе.

Предприятия и дивизионы с большей степенью такой зрелости, с более частыми проявлениями «независимого» либо «взаимозависимого» уровней культуры безопасности уверенно демонстрировали более низкие показатели частоты производственного травматизма, в то время как на тех предприятиях, на которых к моменту начала пандемии сложился «реагирующий» либо «зависимый» уровень культуры безопасности, опирающийся в основном на надзор и контроль со стороны руководителей, частота травматизма и число инцидентов были выше.

По итогам анализа на основе выборочных проверок таких предприятий уровень культуры безопасности труда в металлургическом сегменте группы был определён как «зависимый» и мы намерены улучшать этот показатель. В стратегии обеспечения безопасности труда и промышленной безопасности труда до 2030 года целью определено снижение травматизма на 50% и обеспечение нулевого смертельного травматизма за счёт повышения культуры безопасности труда до «независимого» и «взаимозависимого» уровней.

Приоритетными инструментами повышения культуры безопасности мы определили вовлечённость руководителей, проведение регулярных поведенческих аудитов безопасности и оценку рисков. Также в комплекс регулярных мероприятий вошли учебно-тренировочные занятия, обучение персонала по вопросам безопасности труда и внутренние расследования происшествий с последующим внедрением проактивных профилактических мероприятий.

Лидерство руководителей при этом является реальным двигателем в процессе формирования культуры безопасности, и только за счёт него достигаются качественные сдвиги и улучшения в командной работе по выявлению рисков и небезопасных условий труда и их устранению, повышению знаний и осведомлённости сотрудников в сфере охраны труда и промышленной безопасности, обеспечении осознанного отказа сотрудников от опасных действий, развитии привычки к безопасному поведению на работе и в быту, заботе о безопасности других.

Существенную роль в улучшении показателей производственной безопасности играют современные технологии. Так, использование видеомониторинга на предприятиях Группы позволяет существенно усилить профилактику несчастных случаев и инцидентов в сфере промышленной и пожарной безопасности. Причем как физически — за счёт того, что на труднодоступные законсервированные или высотные объекты не направляются сотрудники и все проблемные вопросы фиксируются цифровыми методами, так и психологически — специалисты меняют свои паттерны поведения, ориентируясь на наличие постоянного видеонаблюдения. Видеофиксация помогает определять корневые причины несчастных случаев (в качестве арбитражного мнения при проверке информации сотрудников), а также выявлять и своевременно реагировать на случаи небезопасного поведения сотрудников.

Кроме того, группа постоянно ищет и спонсирует технологические разработки, направленные на исключение человека из опасных производственных процессов. В частности, недавно En+ Group выделила 11 млн рублей студентам ИРНИТУ на создание промышленного робота для очистки водоводов ГЭС. Это — важный тренд Индустрии 4.0 и наш вклад в повышение уровня безопасности наших сотрудников.