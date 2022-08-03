В возрасте 98 лет умер бывший генсек УЕФА Ханс Бангертер

Бывший генеральный секретарь УЕФА, швейцарский футбольный функционер Ханс Бангертер скончался на 99-м году жизни. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба организации.

«УЕФА глубоко опечален известием о кончине Ханса Бангертера, который сыграл важную роль в истории УЕФА не только как выдающийся генеральный секретарь, но и как личность, которая внесла решающий вклад в дело развития организации и эволюции европейского футбола в момент, когда игра переживала большие перемены», — приводятся слова президента организации Александера Чеферина.

Бангертер родился 10 июня 1924 года в Штудене. Окончил технический колледж в Биле, после чего работал в администрации почты.

Позднее Бангертер перешел на работу в Швейцарскую федеральную школу гимнастики и спорта. Широкое знание иностранных языков помогло ему общаться с высокопоставленными руководителями ФИФА, которые пригласили его в 1953 году на должность помощника генерального секретаря Курта Гассмана.

С 1959 по 1989 годы Бангертер был генеральным секретарем УЕФА. В 1992 году на конгрессе организации он был избран почетным членом УЕФА.

Кроме того, Бангертер был почетным членом Швейцарского футбольного союза и кавалером ордена «За заслуги перед ФИФА».