Свои и чужие

В Государственную Думу 1 августа внесли законопроект о запрете на усыновление и передачу под опеку гражданам недружественных стран детей-сирот из России. Сейчас в российском законодательстве нет подобного запрета. Более того, Семейный кодекс содержит прямое указание на такую возможность. Хотя, конечно, на практике усыновить или удочерить ребенка из России не так-то просто.

Полагаю, что абсолютный запрет гражданам из недружественных стран усыновлять российских детей будет носить дискриминационный характер, поскольку его применение продиктовано «признаком гражданства», а не интересами детей. А ведь каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, как это записано в ст. 54 Семейного кодекса России.

В своей личной практике я имела в производстве дело об усыновлении маленького мальчика гражданами страны, которая сегодня состоит в перечне «недружественных». Российский суд удовлетворил наше заявление. Он принял во внимание готовность потенциальных усыновителей обеспечить необходимое лечение ребенку за границей — мальчик нуждался в дорогостоящей операции по трансплантации органа.

Печально представить, как развивались бы события, если бы этот процесс состоялся в период тотального запрета на усыновление наших детей гражданами недружественных стран. Сложно согласиться, что отказ в усыновлении в такой ситуации соответствовал бы цели «сохранения традиционных ценностей» и не нарушил бы баланс интересов в отношении сохранения жизни конкретного мальчика.

Российские власти и общественные деятели неоднократно подчеркивали, что дети — важнейший приоритет государственной политики. В развитие своих идей государство приняло на себя обязательство по их защите. В частности, по созданию условий, способствующих нормальному развитию и социализации ребенка в условиях семьи. Именно поэтому процедура усыновления, независимо от гражданства кандидатов в усыновители, является непростой и многоэтапной.

Так, потенциальные усыновители, независимо от гражданства, должны выполнить ряд правил. Для начала необходимо пройти подготовку в попечители или усыновители. Затем — собрать необходимые документы и через органы опеки стать на учет в качестве кандидатов в усыновители. После этого — обратиться в суд с заявлением об усыновлении. И только после этого суд выносит решение — разрешить усыновление или отказать в нем. То есть процедура достаточно сложна и для российских граждан.

Для иностранцев всё обстоит еще более непросто. На мой взгляд, это правильно, так как помогает принять решение, полностью соответствующее интересам ребенка.

Иностранцы, желающие усыновить российского ребенка, должны дополнительно представить заключение компетентного органа своего государства об условиях их жизни — могут ли они быть усыновителями, разрешение на въезд и постоянное жительство усыновляемого ребенка в этой стране, нотариально заверенные, переведенные на русский язык свои документы.

В том числе из-за обилия требований, доля иностранных усыновителей сейчас невелика и постоянно снижается. В 2010 году иностранные граждане усыновили 3 355 детей, в 2017 году — 380, а а 2021-м — лишь 69. Россияне в прошлом году усыновили 2 606 детей.

Полагаю, что на снижении доли иностранного усыновления отразилось принятие «закона Димы Яковлева», направленного на отказ от усыновления гражданами США, что было продиктовано во многом политическими соображениями.

Если будет установлен запрет на усыновление детей гражданами недружественных стран, полагаю, это приведет к еще большему снижению доли иностранного усыновления.

В то же время стоит обратить внимание на гибкость подхода законопроекта: в нем не обозначаются конкретные государства, а идет отсылка к списку так называемых недружественных стран, что позволяет сделать вывод об отсутствии абсолютного запрета на усыновление российских детей иностранцами.

Кроме того, мера позиционируется как временная: так, согласно законопроекту российские власти в будущем оставляют потенциальную возможность вновь разрешить усыновление гражданам недружественных стран в случае, если страна будет исключена из списка.

Стоит помнить о том, что каждый случай усыновления, независимо от гражданства участников процедуры, индивидуален и требует особого исследования всех фактических обстоятельств. Надеюсь, что рассматривая вопросы усыновления, российские суды и компетентные органы будут, помимо защиты национальных интересов страны, руководствоваться прежде всего принципом соблюдения интересов конкретного ребенка. Потому что недопустимо, чтобы в вопросы детства вмешивались политические соображения.



Автор — адвокат, старший юрист практики семейного права адвокатского бюро BGP Litigation, основатель проекта «Дети вправе быть в праве»

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