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Около 20 млн рублей направили на поддержку молодых специалистов на Сахалине

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В Сахалинской области в 2022 году на поддержку молодых специалистов выделили 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С начала года финансовую помощь получили около 130 человек. Это молодые специалисты, работающие в сфере образования, культуры, здравоохранения, соцподдержки, сельского хозяйства и ветеринарии.

Начальник отдела развития мер соцподдержки регионального минсоцзащиты Виктория Автухова рассказала, что основной поток заявителей ожидается в ближайшие месяцы. За подъемными обращаются как специалисты из других регионов страны, так и местные жители, отучившиеся на материке.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, размер помощи для людей с высшим образованием составляет почти 350 тыс. рублей, со средним профессиональным — около 260 тыс. рублей. Выплаты осуществляются в два этапа равными частями. Первую половину суммы переводят через два месяца после подачи заявления, вторую — после первого года работы.

В 2021 году финансовую помощь получило более 600 молодых специалистов.

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