В Новосибирской области охотникам разрешили добыть 95 медведей

Квоты на добычу диких животных с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года установили в Новосибирской области. Об этом сообщает VN.ru со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов региона.

По данным ведомства, охота на медведя будет открыта с 15 августа по 30 ноября, а также с 21 марта по 10 июня. За два периода охотникам разрешено добыть 95 медведей в семи районах региона. Только на территории Северного района разрешен отстрел 32 особей.

Охота на барсуков продлится с 15 августа по 31 октября. За это время разрешено добыть 557 животных. Наибольший лимит — 114 особей — утвержден для Северного района. В Болотнинском районе разрешен отстрел одного барсука.

Прием заявлений для охотников и выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов начнутся 3 августа.