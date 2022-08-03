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Ядерный зондаж

Политолог Александр Ведруссов — о том, как американцы прощупывают почву для возобновления диалога с Россией
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В ядерной войне не может быть победителей. Это аксиома. Конфликт между США и РФ с применением ядерного оружия означал бы взаимное гарантированное уничтожение обеих стран. И всего остального мира. Не знаю, кому как, но лично мне это обстоятельство видится достаточным основанием для того, чтобы сохранять линии коммуникации между ядерными державами и продолжать контакты по стратегической стабильности в любых условиях.

Именно с безусловного продления договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) начинался российско-американский диалог на заре президентского срока Джо Байдена. Не стоит забывать, что администрация Дональда Трампа требовала включить в соглашение Китай и готовилась сорвать пролонгацию документа. Однако новый глава Белого дома принял в прошлом году единственно верное решение и приостановил проводившийся его предшественниками-республиканцами демонтаж международной договорно-правовой базы в сфере контроля над вооружениями и укрепления доверия между РФ и США.

В 2002 году Джордж Буш-младший в одностороннем порядке прекратил действие договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО). В 2020-м США официально вышли из договора по открытому небу. Срок действия СНВ-III истекал 4 февраля 2021 года. Времени обсуждать представленные американской стороной новые параметры соглашения уже не оставалось. В итоге 26 января прошлого года договор был продлен новой администрацией на российских условиях, то есть без изменений.

Однако последующая актуализация СНВ-3 остается на повестке дня. Насколько можно судить, американцы продолжат «выторговывать» не только присоединение Китая к соглашению, но и включение в договор новейших видов стратегических вооружений и тактического ядерного оружия, а также введение дополнительных механизмов верификации.

Переговоры не обещают быть легкими. Особенно на фоне общей деградации отношений между странами. Именно поэтому параметры нового соглашения, которое должно прийти на смену СНВ-3 в 2026 году, необходимо обсуждать с большим временным запасом.

Главная переговорная позиция России на текущем этапе — закрепление во всех пролонгируемых и новых соглашениях по контролю над вооружениями принципа равной и неделимой безопасности для всех членов международного сообщества, иными словами — договорно-правовое отражение реалий многополярного мира. Администрация Трампа ошибочно утверждала, что СНВ-3 скорее выгоден России, чем Соединенным Штатам. Все три договора о стратегических наступательных вооружениях подписаны в условиях глобальной гегемонии США. Пожалуй, СНВ-3 в большей степени отражал национальные интересы постъельцинской России, чем подписанные в 1990-е годы соглашения с американцами. Но не более того.

Логика и контекст потенциального СНВ-4 будут принципиально иными. Россия постарается увязать новые параметры ядерного сдерживания с обеспечением безопасности своих европейских и азиатских границ. Так или иначе военную инфраструктуру США и НАТО необходимо от них отодвинуть. Декабрьские предложения России остаются в силе и являются составной частью переговорных позиций Москвы в диалоге с Вашингтоном.

Важно помнить и понимать: как правило, договоры с американцами не стоят даже той бумаги, на которой они написаны. Со стороны США не было и нет никакой «доброй воли». Особенно в отношении нашей страны. Многолетняя практика показывает, что Вашингтон может ничтоже сумняшеся разорвать любые соглашения, если те перестают соответствовать его конъюнктурным интересам. Означает ли это, что договоренности с американцами невозможны в принципе? Вовсе нет. Просто положения любого договора с США должны быть подкреплены соответствующим потенциалом и готовностью обеспечить их исполнение на практике. Тогда они вполне могут оказаться жизнеспособными.

Разумеется, в ближайшие годы отношения Российской Федерации и Соединенных Штатов останутся преимущественно конфронтационными. Даже враждебными. По большинству ключевых международных проблем Москва и Вашингтон и далее будут находиться, что называется, по разные стороны баррикад. Однако в любых, даже самых неблагоприятных условиях Россия и США просто обязаны продолжать контакты по вопросам нераспространения оружия массового поражения и контроля над вооружениями. Это наша общая ответственность перед миром, который ни при каких обстоятельствах не должен скатиться к ядерному противостоянию…

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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