Китай перемещает военную технику в Фуцзянь из-за ситуации на Тайване

Китай стягивает военную технику в ближайшую к Тайваню провинцию Фуцзянь. Местные жители заметили танки НОАК на трассах и на пляже, передает телеканал «Известия». Кадры опубликованы в соцсетях. Также очевидцы сообщают о вертолетах и истребителях над побережьем Южно-Китайского моря. Ранее китайские СМИ сообщали, что армия КНР проводит учения. Они проходят на фоне обострения ситуация вокруг Тайваня и возможного визита спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

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