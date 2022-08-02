Фото дня: Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк

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Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк. Всего в обеспечении запуска космического аппарата Минобороны России было задействовано более 30 наземных измерительных средств и свыше 50 боевых расчетов 15 Армии Воздушно-космических сил особого назначения