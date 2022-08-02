Население Болгарии, поддерживающее позицию Европы и взгляды Москвы, разделилось почти поровну, об этом сообщает агентство Alpha Research. За Россию выступают радикальные избиратели и сторонники патриотических формирований, передает телеканал «Известия». Представители электоратов центристских и правых партий считают, что Болгария должна придерживаться евроатлантического курса.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.