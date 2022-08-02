Говоруны и молчуны

Один из главных вопросов шоу-бизнеса — вернутся ли «прежние» звезды на новогодние «Голубые огоньки»? И дело не в том, что зрители устали от бессмысленности и пошлости постсоветской эстрадной элиты и требуют чего-то нового, исконного, неведомо чарующего русского артистизма, нет. Конечно, дело в деньгах и смыслах. А это значит, что исчезнувшие элиты вернутся, пусть и не все. Умные вернутся. И большинство публики будет этому радо. Почему?

Несколько дней назад депутат фракции «СПЗП» в Госдуме Дмитрий Кузнецов потребовал от ФСБ запретить солистам «Би-2» въезд в Россию из-за из «активной антироссийской позиции». Написав об этом письмо к директору Бортникову. Пренебрежительное отношение этой группы к букве Z и реалиям нового времени известно. Но вряд ли Бортников сможет выполнить требование Кузнецова. Просто потому что в российском законодательстве нет такой функции — что-то запрещать из-за антироссийской позиции. Я уж не говорю про то, что на данный момент Россия вообще еще не определилась с тем, где точно позиция российская, а где — антироссийская. Если человек не отрицает Победу в Великой Отечественной и не предлагает отдать направо и налево наши земли (эти принципы были внесены в текст Конституции), то максимум, что может сделать та же ФСБ, — просто посоветовать государственным площадкам не предлагать контракты таким артистам. Но и всё.

Именно поэтому многие самые популярные (до «февраля», скажем так) артисты шоу-бизнеса, покинувшие Россию, четко разделились на два лагеря. «Говоруны», то есть те, кто четко и ясно болтает об ужасах российской власти (например, Чулпан Хаматова, Максим Галкин, Макс Покровский) и «молчуны» (Алла Пугачева, Ингеборга Дапкунайте). Есть те, кто в марте высказался за прекращение военной операции, но просто по «гуманитарным» позициям. Мол, человеческие отношения нам дороже всего. И дальше — молчок. Как пример — Валерий Меладзе.

Тут, безусловно, самая странная ситуация вокруг семьи Пугачева — Галкин. Пока Галкин дает концерты, Пугачева молчит. Только раз Пугачева вдруг предупредила, что не стоит говорить про нее гадости, иначе она такое расскажет… Кому и что — не так важно, поскольку Тень Отца Гамлета, что бы ни рассказала, это моментально будет подхвачено и растиражировано российской прессой.

Если «говоруны» решили, что отказ от России даст им западную площадку и западные сборы, то «молчуны» еще в марте решили просто переждать ситуацию — они не дают никаких концертов, не делают никаких заявлений. Они ждут, когда ситуация успокоится. Они понимают, что без России их шоу-бизнес будет ничем. Они никогда не получат на более конкурентном и более беспощадном Западе тех денег, которые с легкостью собирали здесь. А поскольку к Новому году (как ждут многие) ситуация несколько определится, то… Я уверен, что любая «молчаливая» звезда шоу-бизнеса сумеет найти такие слова, такую позицию и такой подход к публике, что та будет просто счастлива «возвращению» кумиров. Не зря же эти люди всю жизнь, простите, паразитировали на человеческих эмоциях. Ну, скажут они, мы ведь действительно против убийств. По-человечески! По-советски! Тем более что, когда уже придет пора ассимилировать тех украинцев, которые будут проживать на российской территории, такая история будет просто как масло на булочке!

И когда я слышу невнятные истории о том, как Пугачева тайно договаривается с властями о своем возврате в российский шоу-бизнес, я понимаю: почему бы и нет? С Галкиным, без Галкина — в конце концов, нам представят историю про то, как муж того… пошел немного влево, но жена наставила его на путь истинный. И будет целый всероссийский тур с шутками и песнями про «возвращение» домой.

Не зря же Киркоров вдруг в июле поехал в Крым и пришел в госпиталь к бойцам, после того как в интернете началась история про его «антиправославие». Умный человек!

Пойдут ли на такое «возвращение» российские власти? Посудите сами — целая прорва деятелей шоу-бизнеса с миллионными аудиториями вдруг оказалась вне политики. А вместо нее остался не самый прибыльный и не самый популярный (простите, друзья) пласт певцов. Именно поэтому возвращение этой глупой, пошлой, но тем не менее популярной и доступной кодлы «звезд» (при заранее обговоренных условиях, при отсутствии критики, при заранее сформированных правилах) станет большим плюсом. Ведь если армия ведет военные действия, то нужны и люди, которые будут отвлекать «второстепенную» публику проблемами неразделенной любви с ярких телевизионных экранов и концертных площадок.

Так что никаких «Голубых огоньков» без Пугачевой и прочих «возвращенцев» не будет. Только с ними. В конце концов, налоги за их прибыли пойдут в российский бюджет. Думаю, это один из пунктов, который государство четко пропишет в условиях возвращения.

Автор — ведущий программы «Добров в эфире» на канале РЕН ТВ

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