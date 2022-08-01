Мотоциклист погиб в результате ДТП во время погони в Иркутске

Мотоциклист врезался во внедорожник, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС в Иркутске. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи.

Инспекторы заметили мотоцикл без регистрационного номера вечером 31 июля. Полицейские пытались остановить мототранспорт, но водитель проигнорировал требование инспекторов, повысил скорость и пытался скрыться. Сотрудники ДПС начали преследование, включив на транспорте проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, уточняет ИА IrkutskMedia.

Во время погони мотоциклист грубо нарушал правила дорожного движения и совершал опасные маневры. На улице 3-го Июля он ехал в противоположном с потоком транспорта направлении. На улице Ленина мотоциклист выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с внедорожником Toyota.

По факту происшествия полиция проводит проверку. Водитель внедорожника не пострадал.