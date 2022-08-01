Омская прокуратура начала проверку из-за незаконной дамбы на реке Оша

Прокуратура Омской области организовала проверку по факту самовольно возведенной дамбы, перекрывающей русло реки Оша. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Проверку проводит Крутинская районная прокуратура. Сотрудники ведомства должны установить, кто соорудил дамбу и насколько эти действия отразились на самой реке, животном и растительном мире.

На сегодняшний день установлено, что искусственную земляную преграду возвели на реке в мае 2022 года в 3 км выше по течению от деревни Усть-Логатка. Это привело к обмелению реки ниже по течению.

«Также установлено, что с весны 2022 года озеро Ачикуль используется в целях осуществления промышленного рыболовства, таким образом, перекрытие русла реки и, как следствие, уменьшение сброса воды из озера в реку, может способствовать осуществлению данной деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ИА «Город55», в мае этого года понижение уровня Оши заметили рыбаки. В соцсетях люди делились фотографиями, на которых было зафиксировано состояние реки.

Собранные прокуратурой материалы уже переданы в правоохранительные органы для доследственной проверки. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.