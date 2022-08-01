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Ставрополье получит из ФНБ 800 млн рублей на модернизацию водоснабжения

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Ставропольский край впервые получит средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Региону одобрили выделение 800 млн рублей на капремонт объектов водоснабжения, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

«Штаб правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина одобрил выделение Ставрополью кредита в размере 800 млн рублей на капитальный ремонт сетей водоснабжения. Финансирование будет обеспечено за счет средств Фонда национального благосостояния», — говорится в сообщении ведомства.

Еще 200 млн рублей Ставропольский край должен направить из своего бюджета. Сами работы пройдут в 2023–2024 годах на пяти объектах.

Как уточняет NewsTracker, средства пойдут на ремонт водовода от станции Новотроицкой до города Изобильного, Чернолесского и Заветненского водопроводов, разводящих сетей в селе Московском Изобильненского горокруга, а также водовода до села Раздольное в районе поселка Краснозоринский.

По словам министра ЖКХ края Александра Рябикина, сейчас на рассмотрении в федеральном правительстве находится еще четыре заявки Ставрополья. Регион рассчитывает получить в общей сложности 3,5 млрд рублей на обновление 24 объектов.

В пресс-службе краевого министерства ЖКХ отмечают, что средства из ФНБ на обновление сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения предоставляются на возвратной основе под 3% годовых сроком на 25 лет. Софинансирование заемщика при этом должно составлять не менее 20%.

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