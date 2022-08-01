Ставрополье получит из ФНБ 800 млн рублей на модернизацию водоснабжения

Ставропольский край впервые получит средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Региону одобрили выделение 800 млн рублей на капремонт объектов водоснабжения, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

«Штаб правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина одобрил выделение Ставрополью кредита в размере 800 млн рублей на капитальный ремонт сетей водоснабжения. Финансирование будет обеспечено за счет средств Фонда национального благосостояния», — говорится в сообщении ведомства.

Еще 200 млн рублей Ставропольский край должен направить из своего бюджета. Сами работы пройдут в 2023–2024 годах на пяти объектах.

Как уточняет NewsTracker, средства пойдут на ремонт водовода от станции Новотроицкой до города Изобильного, Чернолесского и Заветненского водопроводов, разводящих сетей в селе Московском Изобильненского горокруга, а также водовода до села Раздольное в районе поселка Краснозоринский.

По словам министра ЖКХ края Александра Рябикина, сейчас на рассмотрении в федеральном правительстве находится еще четыре заявки Ставрополья. Регион рассчитывает получить в общей сложности 3,5 млрд рублей на обновление 24 объектов.

В пресс-службе краевого министерства ЖКХ отмечают, что средства из ФНБ на обновление сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения предоставляются на возвратной основе под 3% годовых сроком на 25 лет. Софинансирование заемщика при этом должно составлять не менее 20%.