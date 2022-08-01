Жители Великобритании опасаются роста преступности из-за кризиса в стране

Кризис в Британии может привести к росту беспорядков, об этом заявляет таблоид The Sun. Около 70% населения, по данным издания, считают, что в ближайшее время многие не смогут оплачивать услуги ЖКХ, передает телеканал «Известия». Зимой, по словам жителей, это приведет к плачевным последствиям. Некоторые не исключают даже летальных исходов из-за холода. Кроме того, 80% граждан ожидают увеличения числа краж в магазинах.

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