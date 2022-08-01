Число аварий с пьяными водителями уменьшилось на 14% в Приморье
В первом полугодии 2022 года в Приморском крае сократилось количество аварий с участием пьяных водителей. Об этом сообщает Vostokmedia со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Число ДТП уменьшилось на 14%. В Госавтоинспекции считают, что такая статистика связана с мерами, принимаемыми на территории Приморья. Инспекторы ведут профилактику езды в нетрезвом виде.
С начала года к ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения привлечены 60 водителей, часть автомобилистов приговорили к лишению свободы. Кроме того, на сокращение аварийности повлияла установка камер фиксации, а также ремонт дорог.
Работа по снижению числа ДТП ведется в рамках региональной программы «Безопасный край», рассчитанной на 2020–2027 годы.