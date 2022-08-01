В Москве умер последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин
В Москве скончался в возрасте 84 лет последний председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Вадим Бакатин, сообщается в понедельник, 1 августа.
«Вадим Бакатин скончался», — сказал собеседник «РИА Новости».
В 1983 году Бакатин занял должность инспектора в ЦК КПСС, а в 1988-м президент СССР Михаил Горбачев предложил ему стать министром внутренних дел. В 1991 году Бакатин был одним из кандидатов на выборах президента РСФСР. После путча возглавил КГБ.
При Бакатине КГБ поделился на несколько самостоятельных спецслужб, но сам председатель выступал против разделения. В январе 1992 года Бакатин был отправлен в отставку.