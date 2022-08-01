78 жилых домов остались без горячей воды в Барнауле
В Барнауле в понедельник, 1 августа, у части жителей Потока отключили горячую воду. Об этом сообщает altapress.ru со ссылкой на СГК.
Отключение связано с работами на трубопроводах.
«Сегодня подрядчики демонтируют временный трубопровод на Глушкова, 21, и Титова, 50а. Для этого на 12 часов ограничена подача горячей воды. Во время замены коммуникаций ресурс не отключали», — говорится в сообщении.
Воду отключили в 78 домах, восьми административных зданиях, пяти детских садах, двух школах и двух медучреждениях. Здания находятся на улицах Петра Сухова, Глушкова, Германа Титова, 40 лет Октября, Эмилии Алексеевой, Малахова, 10-й и 11-й Западных, а также в проезде Прямом.