Умер 11-кратный чемпион НБА Билл Расселл

Американский баскетболист Билл Расселл, 11 раз завоевавший титул чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), умер в возрасте 88 лет. Об этом 31 июля сообщается в официальном аккаунте Расселла в Twitter.

Отмечается, что Расселл покинул умер, находясь рядом со своей женой Джаннин. Объявление о церемонии прощания будет сделано позже.

В период карьеры единственным клубом, за который выступал Расселл, был «Бостон» (1956–1969). В составе команды он 11 раз выиграл чемпионат НБА, что является рекордом. Расселл пять раз признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата. Он включен в Зал славы баскетбола и Зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA). В составе сборной США Расселл завоевывал золото Олимпийских игр в Мельбурне.