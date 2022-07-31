Рейсы крупнейшей австралийской авиакомпании приостановлены из-за IТ-сбоя

Рейсы крупнейшей австралийской авиакомпании QANTAS приостановлены по всей стране из-за сбоя в системе IТ. У десятков тысяч людей сорвались выходные и планы по возвращению домой к началу рабочей недели. Многие пассажиры самолетов застряли прямо на взлетно-посадочных полосах, передает телеканал «Известия». Остальные путешественники ждут своего вылета в залах аэропортов. Проблему удалось решить через несколько часов, но сотни рейсов были задержаны. Авиакомпания сообщает о том, что вылеты также будут перенесены на несколько часов в течение всего дня.

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