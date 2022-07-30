Фестиваль «Московское варенье» стартовал в столице

На 10 дней Москва превратилась в сладкую столицу. Фестиваль «Московское варенье» проходит на 23 площадках «Московских сезонов».

От такого количества варенья растерялся бы любой Карлсон. На московских прилавках больше 300 видов лакомства, передает телеканал «Известия».

Рядом с классическим малиновым соседствует жгучее перечное. Продавец Мария Бедоева рассказала, что в составе варенья болгарский красный и желтый перец, и также совсем чуть-чуть красного острого перчика.

«На бутерброд с сыром — это очень полезно и вкусно. Также на мясо, на рыбу», - отметила она.

Здесь же варенье из шишек, инжира, жимолости. Самое популярное — гречневое, или, как его прозвали, антикризисное. Кто попробует ложку — уйдёт домой с банкой. Продавец Елена Рыжкова раскрыла секрет приготовления: на апельсиновом фреше варится гречка. Потом добавляются всевозможные специи.

Варенье фермеры привезли из 23 регионов России. Каждый старается показать национальный продукт. Например, из лепестков горных роз Карачаево-Черкесии.

Фестиваль «Московское варенье» проходит по тому же принципу, который заключен в программе «Мой район». Власти с 2019 года создают комфортную городскую среду

в каждом отдельном районе Москвы.

Джемы столичные жители могут попробовать недалеко от дома. Как ориентир — двухметровые банки, расписанные художниками.

Их сделали в 2016 году к первому фестивалю варенья, который стал тогда легендарным.

Кроме того, каждый ребёнок может сварить варенье под наблюдением профессионального шеф-повара, а пока дети заняты делом, родители

запасаются банками на зиму. Многие признаются: сейчас варенье сами почти не готовят , а тут можно купить рядом с домом.

Фестиваль «Московское варенье» продлится до 7 августа. До конца фестиваля планируется продать до 50 тыс. банок варенья.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.