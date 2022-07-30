Названы самые читающие города в Калужской области

В Калужской области подвели итоги подписной кампании за последние полгода и назвали самые читающие города. Об этом сообщает газета «Весть» со ссылкой на «Почту России».

Самым читающим оказался Кондров, где на тысячу человек приходится 328 подписчиков газет и журналов. На втором месте — город Сухиничи (303 подписчика). Далее следуют Козельск и Киров — 279 и 221 подписчиков соответственно. На пятом месте оказался город Жуков, где на тысячу человек приходится 180 подписчиков.

При этом всего в регионе жители за полгода получили 45 тыс. газет и журналов на дом. Самыми популярными стали районные издания, общественно-политические газеты и издания о здоровье и кулинарии.