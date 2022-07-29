Тело пенсионера нашли в реке в Вологодской области

В реке в Бабаевском районе Вологодской области нашли тело 73-летнего местного жителя. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Как отмечается в материале, пенсионер жил в поселке Тимошкино. Он не появлялся дома с 26 июля. О пропаже мужчины заявили его соседи. Вечером 28 июля его тело нашли в реке Колпь в полутора километрах от населенного пункта. Погибший был в одежде. Видимых телесных повреждений правоохранители не нашли.

Сейчас выясняются точные причины смерти и все обстоятельства произошедшего.

27 июля стало известно, что в Москве мужчина утонул в пруду на Красногвардейском бульваре. По информации «Известий», он скончался приблизительно за сутки до того, как был найден. Его тело доставили в морг для медицинской экспертизы.