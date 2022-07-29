Автомобиль рэпера Thrill Pill попал в ДТП в Москве

Автомобиль российского рэп-исполнителя Thrill Pill — Тимура Самедова — попал 29 июля в ДТП с автобусом в Москве. «Известия» публикуют кадры с места аварии.

О пострадавших информации нет.

По данным СМИ, артист попадал в аварию и несколько лет назад. Сообщалось, что в январе 2020 года он выложил на своей странице в соцсети видео, где он едет за рулем на Бентли, и, разгоняясь, якобы не справившись с управлением на льду, врезается в стену. После он посвятил этому событию трек под названием «Бентли».

В 2019 году молодой артист выпустил дебютный альбом (под лейблом Warner Music Russia), после чего достиг топовых позиций в российских чартах. На волне успеха артист записал клип на трек «Грустная песня» вместе с Моргенштерном и Егором Кридом. Видео вышло собрало за два дня 55 млн просмотров. Однако вскоре рэпер удалил клип из YouTube, обвинив в нечистоплотности лейбл, пишет PeopleTalk.