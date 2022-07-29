Благоустройство улицы Маркса в Иркутске завершили наполовину
В Иркутске продолжается благоустройство улицы Карла Маркса. Готовность объекта достигла 50%, сообщает пресс-служба городской администрации.
По словам представителя подрядчика Максима Ивлева, большой объем работ выполнен на променаде, который примыкает к зданию Иркутского госуниверситета. Рабочие уже уложили плитку и бордюры, на следующей неделе планируется установить фонари, пишет ИА IrkutskMedia.
Как отметил мэр города Руслан Болотов в ходе осмотра объекта, при благоустройстве улицы применяются лучшие натуральные материалы. Променад из гранита прослужит не один десяток лет при соблюдении технологии выполнения работ.
Полностью завершить работы необходимо к 1 сентября 2022 года. Всего в 2022 году на территории Иркутска ведется благоустройство 12 общественных пространств.