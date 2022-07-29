Два высокопроходимых автомобиля получила амурская авиабаза

Амурская авиабаза получила два новых автомобиля «ГАЗ Егерь» высокой проходимости. Об этом сообщает правительство Амурской области.

Автомобили поступили в распоряжение Зейского и Магдагачинского авиаотделений. Общая стоимость техники составила 14 млн рублей.

«Машины удобны, надежны, предназначены для передвижения по грунтовым дорогам и бездорожью, при необходимости могут преодолеть неглубокую водную преграду», — рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Севостьянов.

По его словам, техника будет доставлять людей и грузы на природные пожары, которые часто возникают в труднодоступной местности.

Как уточняет ИА PriamurMedia, кроме «Егерей» амурская авиабаза получила различное противопожарное оборудование, а также вахтовый автомобиль, который передали Архаринскому авиаотделению. В лесхозы поступили четыре вездехода.

Средства на закупку выделены в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». В 2022 году в Амурской области на приобретение техники направили 62 млн рублей.