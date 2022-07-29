Деревянная балка обрушилась на рабочих стройки в Тюмени

На стройке в Тюмени на рабочих с высоты 10-го этажа упала деревянная опорная балка. Мужчины получили различные травмы, сообщили Megatyumen.ru в компании-застройщике.

Инцидент произошел 28 июля на стройплощадке на улице Тальниковая. От порыва ветра деревянная балка опрокинулась за пределы 10 этажа и упала на двух сотрудников, которые находились на уровне первого этажа здания.

В компании обещали оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Известно, что один из рабочих уже находится дома, второго планируется выписать в ближайшее время. Организовано служебное расследование.

По данным департамента здравоохранения, пациенты были доставлены в ОКБ № 2. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести в травматолого-ортопедическое отделение.

26 июля в Тюмени во время погрузочных работ бетонных конструкций опрокинулся козловой кран. Известно, что в кабине в этот момент находилась 32-летняя тиктокер-крановщица Эльвира. Она погибла.