Партию опасных фруктов и орехов не пустили в Пермь

С начала 2022 года в международном аэропорту Перми обнаружили и направили на утилизацию около 253 кг фруктов и орехов из Таджикистана. Таковы данные Россельхознадзора.

Ввозить фрукты временно запрещено в ручной клади и багаже пассажиров, прибывших из Азербайджана и Таджикистана. Гражданам Таджикистана, которые пытались ввезти запрещенные продукты, пришлось заплатить штраф, пишет ИА «Ура.Ру».

Ранее в Перми сотрудники ведомства выявили зараженную партию персиков, которую привезли из Узбекистана. Фрукты весом 1 т были изолированы из-за того, что там нашли гусеницу восточной плодожорки.

В Нижегородскую область из Азербайджана привезли черешню, зараженную калифорнийской щитовкой. Две партии такой ягоды сортов «Наполеон» и «Розовый жемчуг» весом 11,2 т нашли во время проверки на дзержинском СВХ «Технопром».