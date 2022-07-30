На Кубани пропала группа из восьми человек
Группа из восьми человек пропала в Краснодарском крае, передает телеканал «Известия». Сигнал о пропаже людей поступил в ночь на 29 июля. Поиском занимались 48 человек и 11 единиц техники от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 19 человек с тремя единицами техники от МЧС РФ. Группа состояла из семерых детей и одной женщины.
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