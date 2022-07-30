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На Кубани пропала группа из восьми человек

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Группа из восьми человек пропала в Краснодарском крае, передает телеканал «Известия». Сигнал о пропаже людей поступил в ночь на 29 июля. Поиском занимались 48 человек и 11 единиц техники от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 19 человек с тремя единицами техники от МЧС РФ. Группа состояла из семерых детей и одной женщины.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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