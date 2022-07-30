Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол в Лондоне изъявил желание стать свидетелем беседы Трасс и Путина
Мир
Пентагон сообщил о закупках ЗРК NАSAMS для Украины
Общество
Синоптики спрогнозировали до 25 градусов тепла в Москве и области 30 июля
Мир
В США вновь подтвердили намерение Байдена переизбираться в 2024 году
Мир
Госдеп опроверг намерение Блинкена запросить встречу с Лавровым в Камбодже
Мир
CNN сообщил о требовании Россией у США еще одного заключенного к обмену
Общество
Спасатели вызволили застрявшую под капотом авто из-за кошки таксу
Общество
Руководство сгоревшего хостела Москвы задержано
Мир
Экс-президент Молдавии Додон опроверг запрет на общение с прессой
Общество
Останкинская телебашня сменила цвет по случаю Международного дня тигра
Экономика
Forbes рассказал о подготовке ЦБ РФ к отмене биржевых торгов долларом и евро
Общество
Правительство выделит на выплату пенсий 200 млрд рублей

Для экономии энергии в Берлине будут выключать подсветку 200 зданий

0
Выделить главное
вкл
выкл

Туристы в Берлине не смогут вечерами любоваться архитектурой. В городе отключат подсветку 200 общественных зданий. Отныне не будет света в Берлинском соборе, Мариенкирхе, Люстгартене, Арсенале, Старом дворце и на конной статуе Унтер-ден-Линден, передает телеканал «Известия». Таким образом власти Германии стараются сэкономить на электроэнергии. Отключено освещение на церквях, статуях и некоторых мостах. В торговых центрах Германии в целях экономии массово отключают эскалаторы. Магазины на верхних этажах стали терять покупателей. Здание правительства продолжает освещаться даже днем. Охлаждение и освещение Бундестага обходятся в €50 тыс. в сутки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022