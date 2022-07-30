Для экономии энергии в Берлине будут выключать подсветку 200 зданий

Туристы в Берлине не смогут вечерами любоваться архитектурой. В городе отключат подсветку 200 общественных зданий. Отныне не будет света в Берлинском соборе, Мариенкирхе, Люстгартене, Арсенале, Старом дворце и на конной статуе Унтер-ден-Линден, передает телеканал «Известия». Таким образом власти Германии стараются сэкономить на электроэнергии. Отключено освещение на церквях, статуях и некоторых мостах. В торговых центрах Германии в целях экономии массово отключают эскалаторы. Магазины на верхних этажах стали терять покупателей. Здание правительства продолжает освещаться даже днем. Охлаждение и освещение Бундестага обходятся в €50 тыс. в сутки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.