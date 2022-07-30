Британия переплатила 5000% за электричество

По причине введенных санкций Великобритания переплатила 5000% за электричество из-за отсутствия газа из России, передает телеканал «Известия». Причиной повышенных расходов за импорт энергии стала также рекордная жара на улице. Недавно транзит топлива из России по газопроводу снизился до 20%. Несмотря на проблемы, Британия 21 июля ввела эмбарго на российское золото. Сейчас цены на энергоносители в Соединенном Королевстве стремительно растут, а инфляция составляет чуть больше 9%.

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