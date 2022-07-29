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Ремонт восьми мостов стартовал в Приморском крае

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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В Приморском крае начался ремонт сразу восьми мостов, расположенных в Хасанском, Пограничном и Кавалеровском районах. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

В Хасанском районе работы идут сразу на четырех переправах. Все они находятся на подъезде к Хасану на автодороге Раздольное – Хасан. Подрядчик уже демонтировал конструкции, подготовил стройплощадки и отсыпал объезды из щебня, пишет РИА «Восток-Медиа».

По словам директора подрядной фирмы ООО «Магистраль» Виктора Корочина, работы идут согласно графикам. На четырех сооружениях выполнено погружение свай.

Также ведется ремонт мостов в Пограничном и Кавалеровском округах. В подрядной организации АО «АСО № 1» рассказали, что на объект, расположенный на дороге Осиновка – Рудная Пристань, уже завезли 90% материалов, работы продолжаются в полном объеме, уточняет ИА PrimaMedia.

Ремонт мостов входит в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». До конца 2022 года по нацпроекту также планируется привести в порядок 100 км дорожного покрытия.

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