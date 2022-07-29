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Маршрутную сеть реформируют в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде и агломерации с 23 августа заработает новая маршрутная сеть. О грядущих изменениях, которые ждут пассажиров и перевозчиков, рассказал директор Центра развития транспортных систем Артем Бафанов.

Контракты с перевозчиками по новой схеме заключат до 31 декабря 2022 года. Долгосрочные контракты будут подписываться по итогам анализа и обратной связи от населения.

Ведущий инженер группы развития территорий АО «Институт «Стройпроект» Антон Алефиров рассказал, что сейчас им поступило около 2 тыс. обращений от жителей региона. Их делят на две группы: замечания по той сети, что работает сейчас, и предложения.

Каждую инициативу проверяют с помощью математической модели. В случае положительного эффекта ее принимают. Так, за счет предложений от нижегородцев маршрутную сеть удалось изменить на 30%, пишет ИА «НьюсНН». В конце августа можно будет увидеть изменения на интерактивной карте.

В конце марта «Известия» сообщали, что Общероссийское объединение пассажиров попросило премьер-министра России Михаила Мишустина рекомендовать главам субъектов заморозить цены на проезд в общественном транспорте на шесть месяцев. Инициативу направили полномочным представителям президента РФ во всех восьми федеральных округах. При этом в некоторых регионах в этом году уже повысили цены на проезд или анонсировали такие планы.

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