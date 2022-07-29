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Фотограф «Известий» стал финалистом конкурса репортажной фотографии «Сибирьфотофест-Тобол» им. А. Ефремова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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29 июля 2022 года стали известны результаты XXI конкурса репортажной фотографии «Сибирьфотофест-Тобол», имени Александра Ефремова. Работы фотокорреспондента «Известий» заслужили особое признание жюри. Павел Волков, был отмечен сразу в двух номинациях «Федеральный репортаж» и «Герой нашего времени» с сериями фото: «Миграционный кризис» и «История про Аню».

Победной серией фотографий Павла Волкова стала «История про Аню» в номинации «Герой нашего времени». В ней раскрывается история Анны Болдыревой. В возрасте семи месяцев она серьезно пострадала в результате пожара, произошедшего в доме, где по неизвестной причине находился ребенок. Спустя десятилетия ее дом сгорел. Оставшись без крова, ее семья решила переехать на юг, в Краснодар, и там начать всё сначала. Аня смогла сделать пластическую операцию, исполнив свою давнюю мечту. Операция кардинально не изменила внешний вид Ани, но подкорректировала работу некоторых органов, и теперь семья Ани, похоже, обрела новую жизнь.

Другая серия фотографий Павла Волкова — «Миграционный кризис», заслужила особое признание жюри в категории «Федеральный репортаж». Цикл фото о миграционном кризисе на границе Белоруссии, который возник весной 2021 года по причине наплыва нелегальных мигрантов, в основном из Ирака и Сирии, Афганистана и др. На границе Белоруссии и Польши образовался большой стихийный лагерь беженцев численностью в несколько тысяч человек.

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