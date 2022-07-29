Со щитом или на щите: в Госдуме обсудили спорные поправки в закон о рекламе

Законопроект о едином операторе, который возьмет под контроль всю цифровую наружную рекламу и частные объявления в интернете, прошел первое чтение в Госдуме, но споров вокруг него меньше не стало. Против выступают многие в отрасли, негативно высказалось и антимонопольное ведомство. 28 июля представители думских фракций, бизнес-сообщества и участники рынка встретились за круглым столом. Как прошло обсуждение спорной инициативы — в материале «Известий».

На круглом столе «Монополизация рынка рекламы: за и против» в Государственной Думе, инициированном фракцией «Справедливой России», обсуждались плюсы и минусы законопроекта. В дискуссии о возможных последствиях принятия законопроекта участвовали не только депутаты и предприниматели, но и представители Федеральной антимонопольной службы, Общественной палаты и других организаций. Одна из целей круглого стола — разработка предложений, рекомендаций и поправок к законопроекту ко второму чтению.

Скоростной закон

Законопроект о создании единого оператора цифровой наружной рекламы был внесен на рассмотрение в Госдуму 8 июля. А уже через неделю депутаты приняли его в первом чтении. Инициировал законопроект зампредседателя комитета по экономической политике ГД Артем Кирьянов. Новация предполагает, что цифровые уличные щиты, в том числе в транспорте, и частные объявления в интернете нужно контролировать через единого оператора, появление которого позволит создать качественный и удобный сервис для рядовых граждан и компаний.

Депутат предложил внести соответствующие изменения в закон «О рекламе». Он считает цифровую наружную рекламу и сайты с частными объявлениями наиболее уязвимыми секторами в информационной сфере, а этим могут воспользоваться недружественные страны. В пояснительной записке к законопроекту парламентарий отметил, что такие меры позволят снизить риски распространения незаконной и недостоверной информации, избежать кибератак, разжигания межнациональной розни и хулиганства.

Рынок против

Игроки рынка наружной рекламы оперативно отреагировали на идею депутата и отправили открытое письмо председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину, председателю правительства Михаилу Мишустину, в котором попросили не допустить принятия соответствующего законопроекта в существующем виде.

Представители отрасли видят в положениях законопроекта следующие риски: создание монополии и рост цен на размещение рекламы; передача, по сути, государственного контроля одной коммерческой компании, а также «новые серьезные угрозы для информационной безопасности». То есть участники рынка ставят под сомнение именно главное обоснование инициатора проекта. По их мнению, взломать защитную систему одной компании гораздо проще, чем нескольких. И такая единая система может стать целью для атаки хакеров всего мира.

Еще одно обращение с просьбой не принимать законопроект 25 июля председателю Госдумы Вячеславу Володину направило Объединение малого и среднего бизнеса «Опора России».

Авторы обращения видят главный риск в монополизации, которая, указывают они, может привести к уничтожению рынка наружной рекламы, дискриминации игроков рынка, банкротству сотен компаний и сокращению десятков тысяч рабочих мест. «В сфере рекламы подавляющее большинство участников рынка — представители малого бизнеса, которые не в состоянии конкурировать с единым оператором по понятным причинам», — говорится в письме. Законопроект, как следует из обращения «Опоры России», может привести к серьезному ущербу в сфере электронной коммерции.

Все смешалось в одном законе

Недоумение представителей индустрии классифайда — досок объявлений в интернете, вызывает тот факт, что в одном законопроекте смешаны разные модели бизнеса — рынок цифровых объявлений и наружной рекламы. Как говорит генеральный директор «Авито» Владимир Правдивый в современном виде индустрия классифайда трансформировалась из рекламной модели в модель маркетплейса — транзакционную.

— В эту индустрию вложены десятки тысяч человеколет на создание высокотехнологичных продуктов, — подчеркнул Правдивый на круглом столе в Госдуме.

Если передать все какому-то одному игроку, уверен гендиректора «Авито», это разрушит индустрию.

С ним согласны и другие представители рынка цифровых объявлений. Заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев признался, что у представителей отрасли вызывает большое удивление «предложение схлопнуть два рынка».

— Для любого бизнеса лучшая мера поддержки — возможность честно работать и конкурировать , — отметил он.

Первый заместитель генерального директора Gallery Евгения Волгина назвала законопроект «разрушительным и несправедливым» и посетовала, что он делает проблематичными дальнейшие планы развития отрасли, продолжающей модернизацию, несмотря на санкции и уход международных компаний.

— Фактически создается необоснованная монополия. Пояснительная записка говорит об информбезопасности, но в текущих условиях надо говорить о безопасности ПО. В остальном же отраслевое законодательство содержит достаточное количество норм — от штрафов за недостоверную рекламу до прекращения деятельности, — указала Волгина.

В отрасли уверены, что в случае принятия законопроекта без работы останутся десятки тысяч специалистов, в том числе в области ИТ, будет нанесен удар по малому и среднему бизнесу, который продвигает свои услуги через классифайд. Как следствие, вырастет социальная напряженность. Председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев без обиняков заявил: закон принимать нельзя. «Малый бизнес задыхается. Нужны внятные законы, этим должна заниматься ГД, а не отвлекать люде», — призвал депутатов бизнесмен.

Еще один риск — расцвет «серых» площадок, на которые вынужден будет уйти пользователь, что повлечет за собой и увеличение числа мошенничеств.

— И это окажет влияние не только на индустрию, но и на каждую российскую семью, — подчеркивает Правдивый.

В защиту национальных интересов

Однако не все выступавшие критиковали законопроект. Так, первый заместитель председателя Комиссии ОПРФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич высказался в пользу инициативы.

— Законопроект должен обеспечить защиту национальных интересов. Сайты объявлений находятся под фактическим контролем иностранных юридических лиц, и те утечки персональных данных, с которыми мы постоянно сталкиваемся, это действительно угроза национальной безопасности, — говорит Малькевич. — Мы понимаем, что огромный массив данных о гражданах России не только обрабатывается, его передают этим лицам за рубежом, и в руках этих компаний оказывается ресурс в том числе для выполнения санкций, наложенных на Россию, в том числе внутри страны. Это вообще тема отдельного большого обсуждения.

Принятие такого закона, по мнению Малькевича, защитит россиян и поставит заслон утечкам персональных данных.

Этому мнению оппонировал генеральный директор рекламной группы «ДРИМ» Игорь Лернер, назвавший законопроект «дымовой завесой» для того, чтобы обеспечить передачу монопольного положения определенной частной компании.

— Позиция рекламного сообщества: закон отзывать. Мы за то, чтобы операторы были российскими, софт российский и лицензированный, — заявил в ходе дискуссии Лернер.

Практически все представители рынка наружной рекламы с Малькевичем категорически не согласны. Исполнительный директор медиахолдинга MAER Денис Зузик отметил, что рынок наружной рекламы развивался правильным путем.

— Не было крупных прецедентов, связанных с безопасностью, — говорит Зузик. И подчеркивает, что по имеющимся данным хакерским атакам чаще как раз подвергаются крупные централизованные системы.

Со скепсисом относятся эксперты отрасли и к аргументу о якобы низком уровне информационной безопасности в существующей системе организации рекламного бизнеса.

— Нацбезопасность — ширма для всего подряд. Та же «Авито» имеет инфраструктуру в России. Российские компании никуда за рубеж ничего не передают, — подчеркнул Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Позицию эксперта подтвердил и председатель Комитета ГД по защите конкуренции, член фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Валерий Гартунг.

— Случаев утечки данных за рубеж не было. Автор законопроекта так и не привел примеров. Что тут править? Снимать надо с голосования! Мы хотим под предлогом защиты государственной безопасности отдать весь рынок наружной рекламы отдать одной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, — заявил он, подчеркнув, что представители этой фирмы на круглый стол не явились, хотя и были приглашены.

Гартунг обратил внимание собравшихся, что сам факт появления и обсуждения законопроекта уже нанес вред рекламной индустрии, вызвав срыв договоренностей и иные трудности. «Мы боремся с иностранным вмешательством, законопроект якобы направлен против этого вмешательства, но на самом деле его вводит. Им нарушается куча законов, включая конституцию», — заключил депутат.

Реакция ФАС

Как 26 июля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения документа, антимонопольщики раскритиковали законопроект. В ведомстве считают, что его принятие ухудшит положение всех участников рынка цифровой рекламы. В случае принятия проекта закона, считают в ФАС, отсутствие конкуренции приведет к подорожанию и рекламы, и конечных продуктов.

Критики указывают и еще на один недостаток проекта: за единым оператором не закреплена обязанность согласовывать размещение рекламы с муниципалитетами и соблюдать ГОСТы в отношении рекламных конструкций на недвижимом имуществе. В ведомстве подчеркивают, что контроль за содержанием рекламы уже осуществляет ФАС в рамках закона о рекламе.

На круглом столе заместитель начальника Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Яна Склярова отметила, что ведомство пока только собирает мнения и готовит свои замечания. Но в их поле зрения уже попали некоторые противоречия между предложенным законопроектом и антимонопольным законодательством: отмечены неконкурентные процедуры, которые выглядят как барьер для бизнеса.

Также вызывает вопросы тот факт, что частная компания, согласно законопроекту, будет одновременно и хозяйствующим субъектом, и контролирующим органом — это противоречит законодательству, подчеркнула Склярова.