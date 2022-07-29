Огонь на решетках: последствия пожара в хостеле на юге Москвы
Огонь на решетках: последствия пожара в хостеле на юге Москвы
2022-07-29 08:16:33
2022-07-29 08:16:33
2022-07-29 08:16:33
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В результате ЧП погибли восемь человек
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Воронин Денис
Ночью 29 июля в хостеле на юге Москвы произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек. Кадры с места пожара — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Воронин Денис
Огонь вспыхнул на первом этаже 16-этажного здания в корпусе 2 дома № 7 по улице Алма-Атинская
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Фото: telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Площадь пожара составила около 150 кв. м
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Фото: telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Сообщение о возгорании поступило в МЧС 28 июля в 23:58. В 00:47 пламя было ликвидировано
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Воронин Денис
Один из очевидцев происшествия рассказал «Известиям», как при пожаре в хостеле люди были заблокированы оконными решетками
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Воронин Денис
По словам очевидцев, решетку пришлось выламывать, чтобы освободить людей
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Фото: telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Как рассказали в экстренных службах, причиной смертей стало отравление угарным газом
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Фото: telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
По словам врио начальника Главного управления МЧС России по столице Андрея Румянцева, пожарная сигнализация в сгоревшем на юге Москвы хостеле была установлена, но не сработала
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Воронин Денис
Последняя проверка хостела на соответствие требованиям пожарной безопасности проводилась в июне этого года. Было выявлено семь нарушений, в том числе в отношении эвакуационного выхода. До этого специалисты пожарных служб также выявляли нарушения.
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Фото: ТАСС/Краснова Антонина
Один из очевидцев пожара рассказал о многократных жалобах на заведение и требованиях его закрыть
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Фото: ТАСС/Краснова Антонина
По словам одного из постояльцев, несколько его знакомых погибли во время пожара. Он предположил, что они устали после работы и не услышали во сне переполоха из-за пожара
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Фото: telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Стоимость койко-места в сгоревшем хостеле составляла около 270 рублей за сутки. Правоохранители устанавливают данные владельцев эконом-отеля
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Фото: telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
По предварительным данным, причиной пожара стали проблемы с проводкой. Точную причину установит следствие
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Фото: telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Столичное управление СК РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)
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