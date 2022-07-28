Мужчина утонул в пруду на окраине Рязани

В пруду на окраине Рязани утонул мужчина. Об этом сообщает 62INFO.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Тело мужчины достали из водоема в поселке Никуличи ранее в этот день. Тело было найдено в месте, неприспособленном для купания, отмечает РИА «7 новостей».

Подробности гибели человека не сообщаются.

Накануне стало известно, что в Москве мужчина утонул в пруду на Красногвардейском бульваре. По информации «Известий», он скончался приблизительно за сутки до того, как был найден. Его тело доставили в морг для медицинской экспертизы.