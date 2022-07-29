Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. «Зенит» – «Локомотив», «Пари Нижний Новгород» – ЦСКА

Первый очный матч топ-клубов в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится 30 июля в Санкт-Петербурге. Местный «Зенит» примет на своем поле московский «Локомотив». Первые идут за своим пятым чемпионством подряд, вторые после года перестройки неудачно начали текущий розыгрыш, из-за травм потеряли ряд своих лидеров, а буквально накануне матча выгодно продали во французскую «Ниццу» креативного полузащитника Алексиса Бека-Бека.

Кроме того, предстоящий тур интересен первым выездным матчем неожиданного лидера чемпионата московского ЦСКА. Команда Владимира Федотова едет в гости к очень крепкому «Нижнему Новгороду» и попытается продлить выигрышную серию. Нижегородцы неплохо выступали в контрольных матчах в межсезонье, в том числе обыграли ЦСКА, но не очень удачно стартовали в чемпионате. Им надо вновь взять верх над армейцами, чтобы поправить положение.

30 июля, 17:30. Стадион «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Теннис

Женщины. Турнир WTA

Фото: TASS/IMAGO/Mathias Schulz

На этой неделе наши теннисисты выступали не так успешно, как на двух прошлых, когда массово доходили до четвертьфиналов и полуфиналов своих турниров. К выходным борьбу за трофей продолжает лишь Анастасия Потапова. Она вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Праге, где в пятницу, 29 июля, сыграет со второй ракеткой мира эстонкой Анетт Контавейт. В случае успеха нашей представительнице 30 июля предстоит полуфинал против победителя пары Магды Линетт из Польши и Ван Цян из Китая. Напомним, победитель турнира получит 250 очков в свой рейтинг. Финал пройдет в воскресенье, 31 июля.

29 июля, 12:00, четвертьфиналы. 30 июля, 14:00, полуфиналы. 31 июля, 16:00, финал. Стадион «Спарта» (Прага). Прямая трансляция на официальном сайте WTA

Хоккей

Контрольный матч. «Витязь» – «Сибирь»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начинают активную фазу подготовки к предстоящему сезону, который стартует в начале сентября. В середине июля игроки вышли из отпусков, а на этой неделе начали проводить первые выставочные матчи. В частности, находящиеся на сборах в Минске новосибирская «Сибирь» и подмосковный «Витязь», переехавший из Подольска в Балашиху, 30 июля сыграют друг с другом в столице Белоруссии. Обе команды серьезно поменяли составы, а «Витязь» еще и сменил тренерский штаб. Встреча даст шанс посмотреть, как клубы готовы к сезону.

30 июля, 12:00, «Чижовка-Арена» (Минск, Белоруссия). Прямые трансляции на каналах «Витязя» и «Сибири»

Водные виды спорта

Международные соревнования «Игры дружбы – 2022»

Фото: Игры дружбы-2022

В Казани продолжается турнир по водным видам спорта, где собрались представители дружественных России стран. Соревнования проводятся как альтернатива международным стартам, куда не допустили наших и белорусских спортсменов. Участие принимают представители 15 стран, а также Донецкой и Луганской народных республик. В ближайшие дни будут разыграны медали в прыжках в воду и синхронном плавании.

29 июля, 16:00, прыжки в воду. 30 июля, 17:00, синхронное плавание. 31 июля, 12:00, 16:00, синхронное плавание. Дворец водных видов спорта (Казань). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Страна» и «Матч! Планета»