Блок для блогера

Депутаты Госдумы предложили создать черный список треш-стримеров. По мнению парламентариев, это поможет ограничить им доступ к интернет-площадкам, где они размещают опасный контент. Не могу с ними согласиться: черный список вряд ли поможет, так как эффект будет нулевым. Самое страшное для стримера — потерять канал. Поэтому для решения проблемы необходимо сотрудничество правоохранительных органов и интернет-площадок.

Деятельность стримеров регулируется общими нормами законодательства. Такой блогер, по сути, обычный человек, который выходит в прямой эфир, чтобы что-то рассказать или показать, иными словами — создает видеоконтент, распространяет информацию. Нет даже такого правового понятия — «стример». Обратимся к основным законам, регулирующим распространение информации в интернете. Их два.

В 2014 году предприняли попытку специального регулирования деятельности блогеров. Тогда внесли изменения в закон «Об информации» и создали специальный реестр блогеров. Однако инициатива оказалась мертворожденной, практического значения не имела — и спустя три года все нововведения исключили из законодательства.

Второй документ — закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Он устанавливает перечень видов информации, запрещенной для распространения среди несовершеннолетних. Например, побуждающей детей к совершению действий, которые представляют угрозу их жизни или здоровью. Оправдание преступников, отрицание семейных ценностей, описание сексуального насилия, жестокость — всё это запрещено. Нецензурная брань из этой же серии.

Поскольку за всем объемом контента правоохранительные органы уследить не могут, законодательство обязывает владельцев интернет-сервисов — блогинговых платформ, видеохостингов — самостоятельно модерировать контент и удалять «запрещенку». Российские сервисы более-менее с этим справляются, иностранные — как-то не очень.

Роскомнадзор регулярно сообщает о многомиллионных штрафах, наложенных за неудаление опасного контента. Чаще всего штрафуют YouTube, а точнее — компанию Google, которой принадлежит этот видеохостинг. Самый свежий пример от 18 июля: за повторное неудаление запрещенных материалов суд назначил компании штраф в размере более 21 млрд рублей. Заблокировать следовало, в частности, материалы, содержащие фейки, пропагандирующие экстремизм, терроризм, индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних.

И здесь сразу вопрос: почему к ответственности привлекают не авторов треш-контента, а именно интернет-площадки? А ответ прост: нет смысла «бегать» за блогерами, если ни один из них, даже очень известный, не имеет таких оборотов, как крупная платформа. К тому же закон обязывает блогинговые сервисы и иные интернет-сайты реагировать на запросы Роскомнадзора по удалению запрещенного контента. А миллионные (и даже миллиардные) штрафы должны подвигнуть их делать это более оперативно.

Хотя, конечно, арест или реальный срок для треш-стримера, на мой взгляд, возымел бы больший эффект. И для этого нужно не новый закон издавать, а эффективней применять действующие нормы. Я абсолютно уверен, что черный список здесь не поможет. Просто берешь отдельно взятого стримера, анализируешь его контент, делаешь при необходимости экспертизу — и добро пожаловать в суд.

Если стример сможет доказать, что его контент не деструктивный, не несет вреда, то пусть работает дальше — свобода слова и творчества в рамках закона. Иных же блогеров по решению суда можно ограничить в осуществлении этого вида деятельности, то есть, попросту говоря, запретить им заниматься блогингом — такая законодательная возможность есть.

Как отмечают авторы инициативы создания черного списка, треш-стримеров нужно лишить дохода, и тогда интерес к производству «трешового» контента сам уйдет. Давайте посмотрим, так ли это.

Доход стримера следующий: реклама, донаты от подписчиков, вознаграждение за просмотры от площадок. Если запретить стримеру распространять рекламу, это сработает только с добросовестными, «белыми» рекламодателями. Однако они и без запрета вряд ли готовы к рекламным интеграциям с треш-стримерами — репутационные риски для них неприемлемы. Остаются заказчики, которым традиционная реклама в интернете запрещена. Но они и так в «серой» зоне, поэтому есть ли блогер в черном списке, нет ли его там — не будет иметь значения. Значит, этот вид дохода сохраняется.

Вознаграждения за просмотры от блогинговых платформ оставлю без внимания, там монетизация невелика.

Теперь о донатерах — подписчиках блогера, которые добровольно отправляют ему деньги, то есть, по сути дела, финансируют. Можно ли донатеров считать соучастниками преступлений треш-стримеров? В некоторых случаях — да. Реально ли кого-то из них привлечь к ответственности? Нет.

Соответственно, черные списки, перечни и реестры подойдут разве что для статистики, но не помогут остановить ни треш-стримеров, ни их спонсоров.

Случаев привлечения треш-стримеров к ответственности за их «токсичную» деятельность в интернете известно немного: девушка, над которой издевался ее парень, а затем раздетой выставил на балкон на мороз, где она и замерзла во время онлайн-трансляции; издевательства над алкоголиками, один из которых умер в прямом эфире; пытки и унижения людей на камеру. Такие дела бурно обсуждают, но быстро забывают, потому что появляются новые эпизоды. Тенденции настораживают.

В нашей практике чаще всего встречаются гражданские споры о защите деловой репутации, совершенно безобидные на фоне треш-стримеров. Но на примере этих кейсов мы видим, что самое страшное для любого блогера — это потеря канала и контакта с аудиторией.

Поэтому наиболее эффективным способом устранения проблемы вижу блокировку аккаунтов треш-стримеров. Это работа как правоохранительных органов, так и блогинговых сервисов. Да, непростая, но необходимая. А законодательная база уже есть.

Автор — руководитель практики «Медиаправо» юридической фирмы INTELLECT

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