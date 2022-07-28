Жители Ишима жалуются на вонь от утилизационного завода

Жители города Ишим в Тюменской области жалуются на зловоние, исходящее от работающего ветеринарно-санитарного утилизационного завода. По их мнению, за последние дни запах усилился.

Ранее губернатор Алексанндр Моор обещал модернизировать производство и ликвидировать выбросы, но, судя по недовольным постам местных жителей в городском паблике, ситуация в лучшую сторону не изменилась, пишет «Наш город».

Летом компания «Русские протеины» обещала вложить в модернизацию Ишимского утилизационного завода более 1 млрд рублей. Глава региона также утверждал, что модернизация позволит улучшить работу очистных сооружений и устранить неприятный запах.

Помимо этого утилизационного завода, неприятный запах производят и другие предприятия: свинокомплекс, мясокомбинат, завод «Аминосиб», на котором делают аминокислоты.