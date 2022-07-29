Про центы и пункты

Американский регулятор второй раз подряд повысил ставку на 0,75 п.п., подняв ее до диапазона 2,25–2,5%, который считается долгосрочным нейтральным уровнем. Участники рынка были полностью готовы к этому сценарию. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке принял такое решение единогласно.

В официальном заявлении по итогам заседании Федрезерв наконец признал, что экономическая активность слабеет на фоне ухудшения показателей потребления и производства. Действительно, с неблагоприятными изменениями в макроэкономике трудно спорить. Например, в первой половине июля композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) от S&P Global неожиданно опустился до 47,5 пункта с 52,3 месяцем ранее. Деловая активность в США снизилась впервые с периода пандемии 2020 года. Главным образом это было обусловлено падением составного индекса для сектора услуг с 52,7 пункта до 47,0 ввиду ослабления спроса, в том числе со стороны зарубежных клиентов.

Это нивелировало относительную стабильность производственного PMI, показавшего меньшее падение — на 0,4 пункта до 52,3. Тем не менее, если вынести за скобки период пандемии, объемы производства уже сокращаются темпами, которые последний раз наблюдались в 2009 году. Другим важным показателем, вызывающим беспокойство, является индекс доверия потребителей от Conference Board, который, помимо очередного ухудшения настроений, в июле отразил заметное снижение доли потребителей, планирующих покупку квартир и автомобилей в ближайшие полгода.

Обращает на себя внимание еще один момент: глава ФРС Джером Паэулл, выступая на пресс-конференции после заседания, отметил, что экономика США не находится в данный момент в рецессии, аргументируя это сильными темпами найма в несельскохозяйственном секторе (+375 тыс. в июне). Другими словами, он видит стакан наполовину полным.

Позиция главы ФРС дополняется важным комментарием о том, что для возврата инфляции к цели регулятора в 2% требуется период экономического роста с темпами ниже потенциальных. Таким образом, комментарии Пауэлла прямо указывают на то, что даже слабые данные по ВВП за II квартал не повлияют на траекторию ставок.

Действия ФРС будут по-прежнему зависеть от поступающих данных по инфляции и рынку труда. В связи с этим инвесторам следует понимать, что до заседания в сентябре рынок труда, скорее всего, будет оставаться в достаточной мере сильным (темпы найма не должны опуститься ниже 200 тыс. в месяц), а инфляционное давление начнет ослабевать из-за коррекции цен на энергоносители и снижающегося потребительского спроса на товары и услуги, который уже вызывает резкий рост товарно-материальных запасов у ритейлеров. В этом случае ФРС будет склонна повысить ставку более скромным шагом в 0,5 п.п.

Индекс S&P 500 вырос на 1,5% всего за час, реагируя на пресс-конференцию главы ФРС. Вероятно, инвесторам необходимо было услышать от Джерома Паэулла намек на то, что во второй половине года траектория повышения ставки замедлится. Впрочем, участники рынка и без того рассчитывали на этот сценарий, и ожидания после заседания не сильно изменились, судя по рынку фьючерсов. Доходности по десятилетним трежерис (долговым бумагам США) остались колебаться около 2,8%.

Согласно текущим котировкам, инвесторы по-прежнему ждут, что ставка поднимется до 3,25–3,5% к декабрю 2022 года, после чего ФРС закончит цикл ужесточения денежно-кредитной политики. К концу 2023-го ставку ждут в диапазоне 2,75–3%. На мой взгляд, участники рынка исходят при этом из предположения о том, что Федрезерв будет вынужден перейти к смягчению политики из-за реализации риска рецессии. Впрочем, стоит сделать важное уточнение: если падение спроса в рецессию будет сопровождаться дополнительными ограничениями на стороне предложения, то инфляция может оставаться достаточно высокой для того, чтобы сделать сценарий смягчения монетарной политики маловероятным.

Экономика США становится всё более уязвимой, и действия ФРС потенциально могут погрузить страну в рецессию. Шансы на «мягкое приземление» продолжают улетучиваться с пугающей скоростью. Джером Пауэлл вновь ясно дал понять, что риск сохранения повышенной инфляции более опасен, чем риск рецессии.

Автор — старший аналитик Freedom Finance Global

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